William z kolei cały czas próbuje odkryć tajemnice stojące za parkiem, który wreszcie stał się dla niego prawdziwym wyzwaniem, ale jedyne, co udaje mu się osiągnąć, to... zabić swoją prawdziwej córkę. Młoda kobieta przybyła do Westworld po śmierci swojej matki, by skonfrontować się z ojcem i skończyło się to dla niej tragicznie.



Szersze podsumowanie drugiego sezonu "Westworld" znajdziesz w osobnym materiale.