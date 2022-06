Współczesne seriale są przeważnie inne. One się zmieniły, a my wraz z nimi. Ileż to razy w ofercie dostępnych w Polsce serwisów VOD znajdowałem tytuły, które chciałbym nadrobić. Widziałem tam jednak sześć, siedem, osiem sezonów produkcji. Każdy z nich po kilkanaście godzinnych odcinków. Kto ma na tyle czasu, żeby to oglądać od deski do deski? Chyba tylko zagorzali fani, chcący przypomnieć sobie ulubione produkcje.



Przyznam się bez bicia, że swego czasu obejrzałem wszystkie odcinki "24 godzin". Poczułem nawet lekką ekscytację, kiedy okazało się, że serial dostępny jest na Disney+. "Ach, cóż za cudowny, nostalgiczny maraton mnie czeka" - pomyślałem sobie. Zaraz jednak kliknąłem w nowy odcinek "Ms. Marvel". Potem coś ciekawego wyskoczyło na HBO Max i w ogóle przecież wszyscy mówią o jakiejś nowości Netfliksa. Rozumiecie, o co mi chodzi?