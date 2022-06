Netflix wie, co zrobić, abyście chcieli spędzić z nim cały piątek. Jeśli jeszcze nie zaczęliście, to pewnie nie możecie się doczekać, aż zaczniecie binge-watching koreańskiego "Domu z papieru". Zróbcie co macie zrobić i bierzcie się za to, bo dzisiaj na platformie pojawiło się więcej nowości do obejrzenia. I to koniecznie. Szczególnie popularne powinny być film "Człowiek z Toronto" oraz serial "Człowiek kontra pszczoła", które poprawią niejednemu z was humor w rozpoczynający się weekend.