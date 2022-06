HBO Max ze wszystkimi filmami o Spider-Manie w lipcu. To bolesny cios w Disney Plus

Spider-Many już za chwilę zaczną pojawiać się na HBO Max. To by nam szczerze mówiąc, do szczęścia wystarczyło, ale platforma szykuje więcej premier, których nie można przegapić. Przecież nie odmówimy sobie przyjemności patrzenia jak świat canceluje Adama Drivera w "Annette" i obejrzenia kolejnej odsłony perypetii nieogarniętych wampirów w "Co robimy w ukryciu".