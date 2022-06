"Elvis" pięknie śpiewa, chociaż nie ma o czym. To nie jest film, na który czekaliśmy

Pod tą fantastyczną otoczką niewiele się dzieje, ale kilka rzeczy jednak działa. Jest taka scena, w której Elvis zastanawia się, czy poruszyć na scenie biodrami, skoro zebrani na koncercie policjanci już czekają, aby wsadzić go za to do więzienia. Znajdziemy w niej tyle samo napięcia, co w "Straight Outta Campton", kiedy to bohaterowie szykowali się do zagrania Fuck The Police. Wszystko dzięki temu, że Luhrmann perfekcyjnie oddaje klimat czasów, gdy to żołądkowe rewolucje uspokajało się zimną Pepsi, ludzie bronili segregacji rasowej jak niepodległości, a o raczkującym rock'n'rollu mówiło się w tym samym kontekście, w którym mówiło się mniej więcej to samo, co politycy PiS opowiadają w kontekście Parad Równości.