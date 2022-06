"Dom z papieru: Korea" jest ciekawszy od oryginału. Oceniamy trochę nowy, trochę stary serial

Przybysze są wykorzystywani zawodowo i spychani na margines; Woo-jin Seon została oszukana, a ostatecznie, by spłacić długi, zmuszona do spełniania zachcianek gości pewnego klubu. Mierząc się z podłością szemranego szefostwa, bohaterka dochodzi do wniosku, że w tym nowym świecie to złodzieje wciąż zarabiają w najlepsze. Dlaczego zatem nie miałaby do nich dołączyć?



Rok później odnajduje ją tajemniczy mężczyzna, każący nazywać się Profesorem. Resztę już znacie - protagonistka dołącza do grupy zdolnych złodziei pochodzących z obu Korei (wracają znane z oryginału pseudonimy). Razem przywdziewają maski Hahohe (uważane za obiekty religijne, ale umożliwiające też naśmiewanie się z rządzących bez konsekwencji) i dokonują napadu na Wspólną Mennicę.