Sukces Disney+ w Polsce tłumaczę sobie natomiast jeszcze jednym powodem. Serwis Myszki Miki jest całkowicie nowym bytem. Nie opiera się na fundamentach wcześniej znanej nam usługi jak HBO Max. Jest całkowicie nowym bytem i został zbudowany od podstaw. Platforma należąca teraz do Warner Bros. Discovery jest natomiast zaledwie ulepszeniem HBO GO. I tak ją potraktowaliśmy, kiedy zawitała do Polski.



Niby fajna sprawa, ale już to przecież gdzieś widzieliśmy. Na HBO Max zadebiutowały "Diuna" i "Matrix Zmartwychwstania", a kolejne kinowe hity będą tam wchodzić 45 dni po swojej premierze. Natomiast cała reszta wyglądała bardzo znajomo. Disney+ okazał się powiewem świeżości i spełnił nasze oczekiwania. Chociaż nie jest to idealna platforma, jej oferta w Polsce okazała się na tyle kusząca, że przymknęliśmy oko na niedociągnięcia. I nie mam wątpliwości, że Disney+ nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.



