Serial "Królowa" Netfliksa spodoba się tylko tym, którzy chcą wierzyć w bajki

To, co w "Królowej" zwraca uwagę od razu, to zderzenie europejskiej stolicy z polskim światkiem. Kolorowy ptak, żyjący na nieskrępowanym uprzedzeniami Zachodzie (no, prawie), przylatuje do Polski i ląduje od razu na czarnym Śląsku. Co prawda, nie wiemy, gdzie dokładnie - mamy do czynienia z miasteczkiem, jakich na Śląsku wiele. Są familoki, jest kopalnia, są górnicy, a ludzie krzyczą do siebie per "synek" - mniej więcej możecie wczuć się w klimat. Mężczyzna ma trudne zadanie, bo nie dość, że chce spróbować naprawić to, co zrujnował lata temu, a więc możliwość bycia ojcem i wychowania dziecka, to jeszcze musi skrywać to, że jest drag queen.



A może wcale nie musi? Jednak środowisko, z jakim się styka, nie wydaje się gotowe, by zrozumieć jego życiową pasję. Wnuczka Iza (w tej roli Julia Chętnicka), choć bezpretensjonalna i urocza, głową jest gdzie indziej, a jego córka Wioletta, mimo że brak jej sił z uwagi na ciężką chorobę, pała do niego nienawiścią niczym smoczyca. Do dziś nie może wybaczyć ojcu, którego nigdy nie miała - kąsa, dogaduje, krzyczy, wygania. Jest zupełnie inna niż Sylwester, spokojny, rzeczowy, nieco wycofany. Dwa światy zderzają się ponownie, tak jakby rozum walczył z sercem o to, kto ma rację.