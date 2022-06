Netflix stał się domem dla wrogów cancel culture. Rowan Atkinson twierdzi, że "komedia musi obrażać"

Rowan Atkinson to postać z jednej strony kultowa, a z drugiej budząca pewne kontrowersje. Wielu uwielbia jego stand-upy i role w takich produkcjach jak "Czarna żmija" czy "Król Lew", ale dla innych Anglik kojarzy się z fatalnym humorem "Johnny'ego Englisha" czy "Jasia Fasoli". Każdy z nas ma trochę inny humor, ale trudno zaprzeczyć, że występy Atkinsona naprawdę bywają skrajnie od siebie odmienne. Pytanie, do której kategorii zaliczymy jego najnowszy serial "Człowiek kontra pszczoła", pozostaje otwarte przynajmniej do jutra, gdy ten zadebiutuje na Netflix Polska.



Żadną tajemnicą nie jest natomiast stosunek komika do gorąco dyskutowanego cancel culture. Przy okazji promocji "Człowieka kontra pszczoły" Rowan Atkinson udzielił bowiem wywiadu portalowi Irish Times. Opowiedział w nim o swoim podejściu do komedii i jej niezbędnych elementów, których nie należy naruszać. Jednym z nich jest możliwość obrażania każdej zasługującej na to osoby czy idei. Bez względu na to, czy należy do takiej a nie innej rasy, grupy społecznej czy narodowości.