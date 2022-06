Temat wprowadzenia reklam do usługi Netflix ciągle wraca jak bumerang - od kwietnia bieżącego roku mówi się o nim sporo. Wszystko za sprawą pierwszego od dekady spadku liczby subskrybentów, który odbił się również na akcjach firmy. Sytuacja sprowokowała włodarzy serwisu do pracy nad wprowadzeniem szeregu nowych rozwiązań mających na celu poprawę kondycji platformy.



Podpięcie tańszego pakietu z reklamami ma dużo sensu - za granicą z tego rozwiązania korzystają przecież inne duże serwisy VOD. Co więcej, dla części subskrybentów aktualna oferta Netfliksa traci na atrakcyjności - również z powodu ceny. Niedrogi pakiet mógłby przyciągnąć klientów skłonnych zapłacić niższą kwotę i przeboleć parę minut reklam, by obejrzeć produkcje, którymi są zainteresowani. W Polsce taka propozycja nie jest równie powszechna, ale widzom oferuje ją m.in. Player.