Porównywanie filmu kinowego do serialu pod względem skali nie jest do końca fair, ale przecież Disney ma pieniądze, by tworzyć najbardziej imponujące produkcje na świecie. Zresztą akurat w "Obi-Wanie Kenobim" nie funkcjonuje niemal nic. To serial napisany na kolanie, pełen olbrzymich dziur logicznych, zrealizowany w wielu miejscach w oczywisty sposób "po taniości" i w dodatku absolutnie tragicznie wyreżyserowany.



Od lat nie widziałem wysokobudżetowej produkcji, która w takim stopniu roiła by się od niewłaściwych decyzji reżyserskich i podstawowych błędów warsztatowych. Odpowiedzialna za całość serialu Deborah Chow ma na swoim koncie pracę przy tak głośnych tytułach jak: "Zagubieni w kosmosie", "Jessica Jones" czy "The Mandalorian", ale "Obi-Wan Kenobi" był największym wzywaniem w jej karierze. Kompletnie mu nie podołała, a jej wkład zostanie zapamiętany głównie ze względu na fatalnie kręcone sceny akcji "z ręki", leniwe flashbacki i próby zatuszowania niskiego budżetu przez umiejscawianie każdej dużej sekwencji w nocy.