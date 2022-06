Polska komedia romantyczna hitem Netfliksa. Nie w Polsce, na świecie

Filip Zylber może pochwalić się kolejnym globalnym hitem Netfliksa na swoim koncie. To on przecież stał za kamerą "Miłości do kwadratu". Jeśli widzieliście jego poprzednią komedię romantyczną zrealizowaną dla platformy, to wiecie mniej więcej, co ma wam do zaoferowania w "Paradzie serc". Jest to opowieść o warszawiance, która z powodów zawodowych musi jechać do Krakowa. Nie lubi psów, ale to się zmieni dzięki poznanemu tam wdowcowi.