Netflix chce wprowadzić reklamy jeszcze w tym roku, ale nie wie, jak to zrobi

Netflix stracił więcej subskrybentów, niż zyskał. To zdarzyło się po raz pierwszy od jakichś dziesięciu lat, więc włodarze firmy zaczęli działać. Szukając oszczędności, platforma na potęgę kasowała seriale, zapowiedziała walkę z osobami dzielącymi konto, a nawet wprowadzenie tańszego abonamentu z reklamami. Użytkownikom serwisu nie przypadło to do gustu.



"Netflix z reklamami? Ale jak to?" - pytaliśmy zdziwieni. Istniała szansa, że platforma wycofa się z tego absurdalnego pomysłu. Wygląda jednak na to, że jest zupełnie inaczej. Rozmowy z firmami, które mogłyby wprowadzić spoty promocyjne do serwisu, mają już się toczyć.