Marzyliście kiedyś, by być jak bohaterowie "365 dni" lub "50 twarzy Greya"? Dzięki programowi "Jak urządzić sex room", który zawita na Netflix Polska już w lipcu, to możliwe. Projektantka Melanie Rose sprawi, że miłośnicy wystrojów sprzyjających łóżkowym zabawom wreszcie poczują się... jak w domu. Poszukujący szaleństwa poza łóżkiem to jednak nie jedyni odbiorcy programu.



Produkcja powinna zdecydowanie zainteresować wspomnianych już wielbicieli "365 dni" czy "50 twarzy Greya", bo w końcu będą mogli odwzorować swój własny sex room na wzór tych, do których partnerki zabierali Christian i Massimo. Elementy scenografii towarzyszących erotycznym sekwencjom bez wątpienia mogą pobudzić wyobraźnię - w przeciwieństwie do infantylnego scenariusza z braćmi bliźniakami wyskakującymi z pudełka czy obrazu gloryfikacji potwornie toksycznych związków. Co oczywiście odnosi się do obu filmowych hitów.