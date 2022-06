Z pewnością ważna jest prawda - ale tylko do pewnego stopnia. Widzowie i fani nie chcą być okłamywani, ale nie podoba im się też wizja utraty sympatii do swoich idoli. Chętnie dowiedzą się czegoś o rozmaitych ekscesach, ale w nieco wygładzonej formie, by ich wyobrażenie o idolu nie zostało zanadto zachwiane. Umówmy się, od opowieści bezwzględnie wiernych prawdziwym wydarzeniom i surowych ocen są książki biograficzne oraz filmy dokumentalne.



Wielu twórców stara się o to zadbać, czego doskonałym przykładem jest właśnie wspomniane "Bohemian Rhapsody". Krytycy wytykali produkcji tonę nałożonego na prawdziwą historię pudru - to efekt konsultantów z Queen, którzy sprawowali kontrolę nad finalną wersją produktu. Sprzedając markę, wybrali te wydarzenia, które najlepiej pasowały do najbardziej uniwersalnej wersji rzeczywistości. Taką wersję chcieli pokazać światu. Nie ma w tym nic dziwnego - w przeszłości gwiazdy poprzez filmy (często biorąc w nich udział) kreowali swój wyidealizowany publiczny wizerunek. Robił to również bohater tego tekstu - Elvis Presley.