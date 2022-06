Dawid Podsiadło nie wysłał dziennikarzowi piosenki przed premierą, a ten w ryk. Cały internet ma używanie

Z całym olbrzymim szacunkiem do pana Stelmacha - rany, co tu się wydarzyło? Ten przesiąknięty żalem i gorzką ironią wpis właśnie podbija sieć - bo mało kto potrafi potraktować go poważnie. Po pierwsze: to nie tak, że dziennikarz został olany czy paskudnie potraktowany - reszta branży również nie odsłucha singla przed czasem, czasem tak bywa, po prostu. Po drugie: to pojedynczy numer i widać taką właśnie Podsiadło i jego dział marketingu mają w jego przypadku politykę, którą wypadałoby uszanować; z czegoś przecież ta decyzja wynika i z jakiegoś powodu nie poznaliśmy też żadnych dotyczących numeru czy krążka szczegółów.



Po trzecie - rzucanie dziecinnych haseł w stylu "może niech singiel się ukaże, ale zabrońcie go słuchać komukolwiek!" najzwyczajniej w świecie nie przystoi czołowemu muzycznemu dziennikarzowi, a to tylko jedna z wielu perełek, które prowadzą do punktu czwartego. Punktem czwartym jest sam fakt upublicznienia tego typu żali na Facebooku - to nie mogło spotkać się z dobrym przyjęciem.



Nie dziwi mnie zatem, że reakcje branży i internautów są w zdecydowanej większości prześmiewcze - i pan Piotr również nie powinien się dziwić. Oczywiście, wcześniejszy dostęp do tekstów kultury jest istotnym elementem tej pracy - chodzi przecież o to, by na czas się z nim zapoznać i przygotować na jego temat materiał. Warto jednak nie mylić przywileju z czymś, co się "należy" - i nie rościć podobnych pretensji publicznie w takim tonie.