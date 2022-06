W październiku 2019 roku - tuż po "Wiadomościach" oraz przed meczem reprezentacji Polski - TVP wyemitowało paradokument "Inwazja LGBT". Mieliśmy wtedy oczywisty pik oglądalności stacji; do rozpoczęcia ciszy wyborczej został jeden dzień. Olbrzymia liczba Polaków włączyłą wieczorem program 1. Telewizji Polskiej. Właśnie w takich okolicznościach oczerniający społeczność LGBT+ materiał próbował przekonać odbiorców między innymi do tego, że nadrzędnym celem tych środowisk jest zalegalizowanie pedofilii. Do czego gejów, lesbijki czy osoby trans miała prowadzić wyznawana przez nich niebezpieczna ideologia.



Zdaniem twórców opanowała ona już całą zachodnią Europę. W ich wizji Polska to zaś przedmurze tak zwanej (i bardzo dziwnie pojmowanej) "normalności". Trochę na wzór niegdysiejszego przedmurza chrześcijaństwa. W "dokumencie" TVP mogliśmy usłyszeć, że nasz kraj wciąż opiera się "demoralizacji" i "zgorszeniu", a aktywistom wcale nie chodzi o żadną równość. Co więcej, marsze równości mają być według "reportażu" ustawką, a jego uczestnicy są opłacani.