Dialogi bujają w oparach absurdu, a scenografie zachwycają pomysłowością ich autorów - mało jest aż tak "komiksowych" seriali jak "The Umbrella Academy". Jedyne, do czego mógłbym się przyczepić, to efekty specjalne w niektórych scenach. Netflix najwyraźniej nieco przyciął budżet, ale kampowa stylistyka na granicy autoparodii pomaga się z tym pogodzić. Serial nie bierze zresztą ani samego siebie, ani materiału źródłowego całkiem serio. Co wychodzi mu na dobre.



"The Umbrella Academy" nie uznaje żadnego sacrum i to fenomenalna wiadomość. Impulsywni bohaterowie co rusz wpadają na zwariowane pomysły i realizują je, zanim dotrze do nich, że to bez sensu. Wątki poszczególnych postaci się co chwilę rozdzielają i znów przecinają. W dodatku szybko okazuje się, że postaci, o których myśleliśmy, że poznaliśmy je na wylot, mają nam jeszcze coś do zakomunikowania na swój temat.