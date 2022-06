To będzie lato pełne drogich seriali. "Ród Smoka" i "Władca Pierścieni" to dopiero początek

Jeden z najbardziej lubianych i udanych seriali Netfliksa powraca z 3. sezonem. Oczekiwania są... ogromne. Przypomnę, że produkcja na koniec poprzedniej serii zaserwowała widzom mocny fabularny twist - bohaterowie teoretycznie wrócili do swoich czasów, ale trafili do innej rzeczywistości. Ich miejsce zajęła The Sparrow Academy - na dzień dobry dochodzi do brutalnego starcia pomiędzy naszymi starymi znajomymi, a nowymi bohaterami. Szybko jednak okaże się, że to starcie to najmniejszy problem dla obu stron…



Premiera: 22 czerwca