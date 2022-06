Załóż konto Disney Plus z tego linku, skorzystaj z promocyjnej ceny (2 miesiące gratis).



Emocje po dzisiejszym finale "Obi-Wana Kenobiego" na Disney+ już opadły? A może seans ostatniego odcinka najnowszego serialu ze świata Star Wars jeszcze przed wami? Tak czy siak, nie śpieszcie się z odkładaniem miecza świetlnego do pudła. Ewan McGregor i Hayden Christensen są bowiem otwarci na zagranie z 2. sezonie produkcji.



Pozostaje tylko czekać na ruch Disneya i Kathleen Kennedy, bo aktorów nie trzeba już przekonywać. "Obi-Wan Kenobi" pomyślany został co prawda jako serial jednosezonowy, ale zarówno Ewanowi McGregorowi i Haydenowi Christenseowi tak bardzo spodobało się ponowne wcielenie w ikonicznych bohaterów, że chętnie zrobiliby to jeszcze raz.