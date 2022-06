Załóż konto Disney Plus z tego linku, skorzystaj z promocyjnej ceny (2 miesiące gratis).



"Doktor Strange w multiwersum obłędu" już na Disney+. Półtora miesiąca i pyk! Najnowszy film MCU trafił do streamingu. A przecież wciąż jeszcze można oglądać go w kinach. Co jeśli już go widzieliśmy? Czy są jakieś materiały dodatkowe, które wzbogacą nasz odbiór produkcji? No cóż, w tym wypadku na platformie ich nie znajdziecie. Przynajmniej na razie.



Na kartach filmów i seriali na Disney+ znajduje się zakładka "DODATKI", w których znajdziemy materiały dodatkowe powiązane z danymi tytułami. W przypadku "Doktora Strange'a w multiwersum obłędu" jest tam tylko zwiastun. A przecież mogłyby tam też trafić usunięte sceny, które pojawiły się w sieci.