Polacy rzucili się na Disney+ i nadrabiają zaległości. Ta lista mówi wszystko

Disney+ nareszcie w Polsce. Po 2,5 roku czekania na wejście platformy do naszego kraju, przez ostatni tydzień sprawdzaliśmy, jak się serwis sprawuje i co ma nam do zaoferowania. Co oglądaliśmy w minionych dniach? Rzuciliśmy się na filmowe i serialowe hity usługi oraz kultowe, acz niedostępne u nas wcześniej tytuły.