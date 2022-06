Co prawda ciągle jeszcze głównym źródłem dochodu dla wielkich wytwórni jest dystrybucja kinowa. To wyświetlanie filmów pokroju "Doktor Strange w multiwersum obłędu" na wielkim ekranie wciąż przynosi większe zyski, niż po wpuszczeniu ich do sieci. Nie tak dawno nie brakowało przecież wyliczeń, ile to milionów dolarów dana produkcja nie straciła przez to, że zamiast premiery w tradycyjnym modelu doczekała się debiutu hybrydowego lub w ogóle tylko online. Niestety, dla gigantów takich jak Disney czy Warner Bros. Discovery z tej drogi nie ma już odwrotu.