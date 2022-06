Bill Cosby molestował 16-latkę. Do więzienia nie wróci, ale wybuli pół miliona dolarów

Bill Cosby to kultowy komik, aktor, aktywista społeczny, kompozytor i osobowość telewizyjna. W 2014 roku jego nazwisko po latach przerwy wróciło do medialnego obiegu. Niestety, za sprawą kolejnych formułowanych wobec niego w przestrzeni publicznej zarzutów o molestowanie seksualne (w sumie oskarżyło go ponad 60 kobiet). To właśnie jego sprawa była jednym z pierwszych dużych następstw ruchu #MeToo.



W 2021 roku Cosby złożył wniosek o zwolnienie warunkowe, lecz je odrzucono, bo aktor nie poddał się zaleconej terapii dla seksualnych przestępców i nie okazał skruchy. Ostatecznie Bill Cosby opuścił jednak więzienie po ponad dwóch latach odsiadki. Amerykański sąd stwierdził bowiem, że porozumienie z poprzednim prokuratorem uniemożliwiło postawienie zarzutów. Decyzja o oswobodzeniu była wynikiem procesowych uchybień. Prawnicy ofiar komentowali wyrok mówiąc, że sytuacja jest nie do pomyślenia, bo przecież wina aktora jest ewidentna. Co potwierdza kolejny wyrok w jego sprawie.