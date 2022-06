Pod koniec maja Amber Heard przegrała głośny "proces dekady", ale zupełnie nie powstrzymuje jej to przed udzielaniem się w mediach i przedstawianiem tam swojej wersji zdarzeń. Ostatnio celebrytka wzięła udział w wywiadzie dla stacji NBC News, gdzie zarzuciła Johnny'emu Deppowi manipulowanie przysięgłymi za pomocą mediów społecznościowych.



Heard podkreśliła też, że jej zeznania były prawdziwe i do sprawy nie dopuszczono wszystkich dowodów, ale nie ma żalu do ławy przysięgłych. Jeśli sądziliście, że tą rozmową aktorka zamknęła temat, to byliście w błędzie. Wygląda na to, że Amber Heard planuje opowiedzieć o związku z byłym mężem w bardziej obfitej formie.