Wciąż obawiam się serialowego "Władcy Pierścieni" Amazona, ale ci orkowie prezentują się jak trzeba

Książkowi orkowie odznaczali się brzydotą i licznymi deformacjami - te plugawe istoty były niższe od ludzi, oszpecone, zgarbione i pokraczne; posiadały płaskie nosy i szerokie usta pełne krzywych zębów. W wersji Amazona ich charakteryzacja jest bliska temu opisowi i przypomina to, co w swojej wizji przedstawił nam Peter Jackson. To orkowie, że tak powiem, pełną gębą - w solidnym wydaniu. I choć jakaś część mnie życzyłaby sobie pewnego stopnia oryginalności w ich "designie", nie mogę narzekać - ostatecznie może to i lepiej, że twórcy poszli w tym kierunku. Koncepcyjna szarża mogłaby okazać się nietrafiona i dołączyć do listy rozczarowań.



Co ciekawe, nadchodzący serial ma przybliżyć nam kulturę tych istot. W rozmowie z IGN (serwis jako pierwszy pokazał światu wizerunek Amazonowych kreatur) producentka Lindsey Weber wyjawiła, że chcieli podejść do przedstawienia orków z dbałością o szczegóły (do charakteryzacji wykorzystano efekty protetyczne) i pewną głębią, wliczając w to właśnie ich kulturę w kontekście Drugiej Ery Śródziemia. Widzowie będą mogli zobaczyć serialowy świat z perspektywy orków - i nie ukrywam, że bardzo mnie ten element interesuje.



Premiera "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy" w bibliotece Amazon Prime Video już 2 września 2022 roku.