"Twoi przyjaciele przegrali" - nowy zwiastun "Stranger Things" wygląda świetnie

Niedawno pisaliśmy, że wcielający się w Eddiego w 4. sezonie "Stranger Things" Joseph Quinn zapowiada prawdziwą "rzeź" w nadciągającym finale. Nowy zwiastun, który Netflix właśnie wrzucił do sieci, daje nam jej przedsmak - bohaterowie szykują się do bitwy, a starcia, płomienie i wybuchy nie pozostawiają wątpliwości: będzie się działo. Już za dziesięć dni w trwających blisko cztery godziny dwóch odcinkach rozegra się walka - niepokojące słowa Vecny ("To koniec, teraz po prostu się przyglądaj. Twoi przyjaciele przegrali") dają do zrozumienia, że przynajmniej część postaci zazna porażki. Być może będzie się ona wiązać z czyjąś śmiercią.