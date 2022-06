To będzie gorące siatkarskie lato w Polsat Box Go. Oto bogata lista nadciągających imprez

Miłośnicy siatkówki - bądźcie gotowi na potężną dawkę sportowych emocji w Polsat Box Go. Rozpoczyna się drugi tydzień zmagań Ligi Narodów siatkarzy - do 26 czerwca drużyny będą ze sobą rywalizować w Sofii. Przypomnijmy, że polska reprezentacja w udany sposób rozpoczęła rywalizację w Lidze Narodów 2022, pokonując Argentynę (3:0), Bułgarię (3:0), Francję (3:1), i przegrywając jedynie z Włochami (1:3). Nasz skład na drugi turniej to Marcin Janusz, Grzegorz Łomacz, Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek, Mateusz Bieniek, Karol Kłos, Jakub Kochanowski, Mateusz Poręba, Tomasz Fornal, Bartosz Kwolek, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka, Jakub Popiwczak (libero) i Paweł Zatorski (libero).



W nadchodzących dniach naszymi rywalami będą Brazylia, Kanada, Australia i Stany Zjednoczone. Ostatnim etapem Ligi Narodów miał być turniej w Kemerowie, ale ze względu na tragiczną sytuację w Ukrainie, FIVB zabrała Rosjanom prawo do organizacji oraz wykluczyła reprezentację tego kraju z rozgrywek. W efekcie nowym gospodarzem zawodów został Gdańsk.



W tej edycji LN siatkarzy wróciła do systemu turniejowego, zatem każda z 16 drużyn w fazie zasadniczej (trwa od 7 czerwca) ma rozegrać po 12 meczów. Osiem najlepszych zespołów wywalczy sobie kwalifikację do fazy play-off - ta zostanie rozegrana między 20 a 24 lipca.



A jak prezentuje się rozpiska nadchodzących terminów spotkań?