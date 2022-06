Może się to wydawać dziwne, bo za scenariusz odpowiada duet, który dał nam "Deadpoola". Uśmiejecie się tutaj może z raz, w trakcie opowiadania jak to ojciec jednego z bohaterów odwiózł go do rodziny zastępczej zamiast na obóz letni. Oprócz tego autoironii jest tu jak na lekarstwo. Gdyby humorystyczne wstawki stały się główną atrakcją filmu, to "Pajęcza głowa" miałaby nam cokolwiek do zaoferowania, bo na jakiekolwiek napięcie nie ma tu co liczyć. Twórcy z kamienną twarzą podają nam nudną B-klasówkę. Nie potrafią też wykorzystać kilku interesujących pomysłów, które mają, ani połączyć ich w spójną opowieść. Dlatego zanim dojdzie do zawiązania akcji, czeka nas niemiłosiernie rozciągnięta w czasie ekspozycja.