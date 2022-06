"Kolejne 365 dni" wielkimi krokami zmierza na platformę Netflix. Premiera adaptacji trzeciej części bestsellera Blanki Lipińskiej już niedługo, więc możecie zacząć ćwiczyć zniesmaczone miny. Seria "365 dni" po raz pierwszy zażenowała nas jeszcze w 2020 roku. Potem prawa do filmu przejął streamingowy gigant i postanowił zekranizować książkową trylogię do końca. Nad pierwszą kontynuacją pt. "365 dni: Ten dzień" załamywaliśmy ręce niecałe dwa miesiące temu.



Prostackie sceny seksu, idiotyczne dialogi i jeszcze głupsze zwroty akcji - to otrzymaliśmy do tej pory. Dwie pierwsze części "365 dni" zawodzą na każdym polu, ale i tak stały się hitami Netfliksa. Platforma zresztą się tego spodziewała. Dlatego "Kolejne 365 dni" powstawało symultanicznie z "Ten dzień". Dzięki temu już niedługo przekonamy się, co dalej czeka Laurę i Massimo.