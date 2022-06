Miller wydaje się zresztą stworzony do ról w dochodowych, bliskich popkulturze franczyzach - jara się swoimi bohaterami i sam jest fanem; jeździ na konwenty, przebiera się, z chęcią fotografuje się z fanami. W wywiadach jest żartobliwy, wygadany i błyskotliwy; nieco ekscentryczny, ale robi dobre wrażenie. Reżyserzy i aktorzy nie mogli się go nachwalić - że taki zdolny, pomocny i pogodny; że wnosił na plan dużo radości i ciągle rozśmieszał resztę ekipy. Na ekranie ogląda się go naprawdę dobrze - we wspomnianym "Kevinie" był niepokojący i odpychający, jako Flash budzi sympatię. Nie sposób go nie docenić.



Wydawało się, że chłopak dobrze wykorzysta swoją szansę - choć "Liga Sprawiedliwości" czy kolejne odsłony "Fantastycznych zwierząt" okazały się rozczarowaniem, kontrakty na tak drogie filmy to sukces sam w sobie. Popularność rosła, a udział w kolejnych dużych projektach wydawał się jedynie kwestią czasu.



Nic z tego - teraz, w czerwcu 2022 roku, wiele wskazuje na to, że na rolach Credence'a i Flasha w głośnych, acz mizernych filmach się skończy. Ezra Miller najpewniej pogrzebał swoją karierę - i powinien jak najszybciej poprosić o pomoc.