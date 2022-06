"Lista śmierci" (oryginalny tytuł to "The Terminal List" ma być thrillerem z Chrisem Prattem w roli głównej. Historia bazuje na powieści Jacka Carra pod tym samym tytułem. Główny bohater wraca do domu po niebezpiecznej akcji, w której cały jego pluton wpadł w zasadzkę. Dręczy go poczucie winy i z czasem złe wspomnienie zaczyna przybierać na sile, a on analizuje przyczyny porażki. W pewnym momencie – rzecz jasna – zaczyna uświadamiać sobie, że to, co się stało, nie było dziełem przypadku.