Firma Shopee to chyba najskuteczniejszy, a co za tym idzie najbardziej irytujący pomysłodawca reklamowych dżingli wpadających w ucho. Z nostalgiczną łezką w oku wszyscy wspominamy czasy, kiedy to reklamy miały zachęcić nas do kupienia danego produktu lub skorzystania z jakichś usług. To przeszłość, która już nie powróci. Teraz potencjalnego klienta trzeba wkurzyć i zażenować. Dlatego w telewizji lub radiu co chwilę pojawiają się spoty z przeróbkami znanych szlagierów muzycznych.



Jeszcze nie tak dawno chomiki chciały, abyśmy zrobili zakupy w Media Ekspert, śpiewając nową wersję Znalazłam, a teraz Michał Milowicz zachęca nas, do zagrania w Totka posiłkując się hitem Ona czuje we mnie piniądz. To wszystko, jest jednak niczym w porównaniu z królem żenująco-irytujących reklam. A tym niekwestionowanie jest Shopee. A raczej Shopee-pi-pi-pi-pi-pi-pi.