Tłumy kochają Johnny'ego Deppa i wielkie wytwórnie na pewno mają to na uwadze. Nawet jeśli jest się na tak ekspresowej ścieżce do odkupienia w Hollywood jak aktor, musi to zająć trochę czasu. Na początek będzie grywał w mniejszych produkcjach i w ogóle w wielkich franczyzach jeszcze go przez jakiś czas z pewnością nie zobaczymy. W szczególe nie zapowiada się, abyśmy mieli go ujrzeć w "Piratach z Karaibów". Jak bowiem zapewniał sam zainteresowany, nie zagrałby ponownie u Disneya nawet za milion alpak.



