Powyższa lista obejmuje jedynie nowości kinowe - nie oznacza to jednak, że nie będziemy mieli co oglądać na platformach VOD. Choć nie znamy jeszcze pełnych list zapowiedzi premier w streamingowych serwisach, wiemy już, że możemy spodziewać się kilku perełek.



Z uwagi na politykę HBO Max wspomniany "Elvis" trafi do oferty platformy już w sierpniu - nie martwcie się zatem, jeśli ominą was kinowe pokazy. Ponadto prawdziwą petardę szykuje dla nas Netflix - już w przyszłym miesiącu pokaże nam najdroższy film w swojej historii.



"Gray Man" opowiada o byłym agencie CIA, który postanawia spróbować swoich sił jako zabójca na zlecenie. Obraz wyreżyserowali bracia Russo (tak, to ci od Avengersów), a w rolach głównych zobaczymy m.in. Ryana Goslinga, Crisa Evansa (czarny charakter!) czy Anę de Armas.



Nie możemy zapominać też o usłudze, na którą tak długo czekaliśmy - czyli o obecnym już w Polsce Disney+. Biblioteka serwisu będzie rozszerzać się nie tylko o kolejne nowości największych franczyz. 8 września trafi tam na przykład wersja live action kultowego "Pinokia", w której zobaczymy m.in. Toma Hanksa, Luke'a Evansa czy Josepha Gordona-Levitta.



Jak widać - filmów do oglądania w najbliższych miesiącach nie zabraknie. W repertuarze kin każdy znajdzie coś dla siebie, a potem będzie mógł się zrelaksować w zaciszu własnego domu przy którejś z nowości platform VOD (o kolejnych ogłoszeniach premier w streamingu będziemy informować na bieżąco).