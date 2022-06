Każdy ma słabości, wybaczcie moją słabość do pieniędzy, najpierw nie chciałem się zgodzić i być prawdziwy dla gry....ale kiedy na stole pojawił się milion złotych netto za jeden dzień zdjęciowy i udzielenie wizerunku wszystkie wewnętrzne rozterki nagle zniknęły. Robię to w sumie dla Was! Mieszkania zdrożały a ja muszę dokupić jeszcze kilka w tym roku żeby Wam je potem wynajmować. Cel jest szczytny. Całusy.

Dodatkowo jako okoliczność łagodzącą dodam tłumaczenie że 4 miesiące temu kupiłem nowego Maybacha, nie dość że wydałem trochę na samochód to jeszcze personalizacja pochłonęła kilkaset tysięcy. No a potem zdrożało paliwo do 8zł a ten bydlak ma 600 koni pod maską no i sami wiecie paliwo idzie jak złe zwłaszcza że kierowca ma ciężką nogę i jak mnie gdzieś wiezie to zawsze kupę kasy idzie. Zrozumcie jak to jest i wykażcie się empatią i wsparciem!

- napisał Donatan (pisownia oryginalna)