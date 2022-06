Wykupienie aktywów 21st Century Fox w 2017 roku pozwoliło Disneyowi na wprowadzenie mutantów do MCU, co po raz pierwszy mocniej odbiło się na fabule serii przy okazji filmu "Doktor Strange w multiwersum obłędu". W kontekście Disney+ znacznie ważniejsze jest jednak, że FOX od dawna produkował kultowe animacje dla dorosłych. A ponieważ trochę tytułów od siebie dołożyło też Hulu, to dzisiaj mamy do czynienia z wejściem jednego ze streamingowych gigantów również pod tym względem. Wystarczy spojrzeć na listę seriali animowanych dla dorosłych, które znajdziemy na Disney+.



Animacje dla dorosłych: