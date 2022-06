Załóż konto Disney Plus z tego linku, skorzystaj z promocyjnej ceny (2 miesiące gratis).



Wypuszczone do kin w 2019 roku "Toy Story 4" było zdaniem wielu idealnym zamknięciem sagi, która wysforowała Pixar na czoło amerykańskich studiów animacji. Mało kto wówczas sądził, że trzy lata później do kin zagości "Buzz Astral", czyli mocno wydumany spin-off poświęcony jednemu z bohaterów. Dlaczego wydumany? Disney i Pixar dosłownie stanęli na głowie, żeby znaleźć wytłumaczenie na jego istnienie w kontekście całej serii. Bo przecież "Toy Story" opowiada o zabawkach, a "Lightyear" (tak brzmi oryginalny tytuł nowej produkcji) miał być historię poświęconą człowiekowi.



Ostatecznie zdecydowano się na wyjście, które z pozoru wygląda na salomonowe. Jak informują nas napisy początkowe, "Buzz Astral" to film obejrzany przez Andy'ego w 1995 roku. Młody bohater "Toy Story" był pod takim wrażeniem epickiego science fiction i jego protagonisty, że poprosił rodziców o kupno odpowiadającej mu zabawki. Reszta zaś (w założeniu) jest historią. Problem w tym, że jeśli choć przez chwilę zastanowimy się nad sensem tego wytłumaczenia, to rozpadnie się ono niczym domek z kart. "Buzz Astral" w niczym nie przypomina ani kina lat 90., ani fenomenalnej historii zdolnej natchnąć jakiegokolwiek dzieciaka.