CANAL+ Polska i Polsat po raz pierwszy wyprodukują serial dla polskich widzów. "Sortownia" to 8-odcinkowy dramat obyczajowy - historia lekarza pracującego na oddziale ratunkowym w jednym z warszawskich szpitali. Na SOR-ze zapadają decyzje kogo ratować w pierwszej kolejności, "sortując" pacjentów kodami czerwonym, żółtym i zielonym. Praca w ekstremalnych warunkach, walka z czasem i nieodwracalne w skutkach decyzje to codzienność głównego bohatera. Według przedstawionej informacji prasowej adrenalina związana z pracą uzależni go niczym narkotyk, a balansowanie między czyimś życiem, a śmiercią da olbrzymie poczucie władzy.