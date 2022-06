"Dom z papieru" wraca. Lato na Netfliksie zaczyna się znakomicie

Niech sobie słońce za oknem praży. Chociaż lato już za moment, to Netflix zmusza nas do siedzenia w domu i oglądania jego nowości. W końcu w mijającym tygodniu platforma zabrała nas już do eksperymentalnego więzienia w "Pajęczej głowie", a zaraz nakłoni nas do popełnienia brawurowej zbrodni. Szykujcie się do napadu na mennicę. Tym razem koreańską. Nadchodzi nowa wersja "Domu z papieru".