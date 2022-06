Hiszpańskojęzyczne thrillery poświęcone przemocy wobec kobiet można już właściwie nazwać jednym z filarów Netfliksa. "Prywatność" to historia ambitnej polityczki, której kariera staje pod dużym znakiem zapytania, gdy do mediów wycieka erotyczne wideo z jej udziałem. Kobieta postanawia walczyć o swoje prawo do prywatności i odkryć tożsamość ludzi stojących za przeciekiem.



Wynik: 52 punkty