Ben Stiller przyjechał do Polski pomagać Ukraińcom: "Jestem tu, żeby się uczyć"

W kolejnych godzinach aktor był widziany również w Przemyślu, a potem we Lwowie, gdzie przechadzał się ulicami. Na miejscu rozpoznało go wielu Ukraińców, którzy podzielili się zdjęciami i opisami spotkania ze Stillerem m.in. na TikToku. Nie wiadomo, jak długo potrwa podróż Amerykanina, ale z pewnością docenią ją i Polacy, i Ukraińcy. Ben Stiller jest kolejnym hollywoodzkim celebrytą, który zaangażował się w wsparcie uchodźców zza naszej wschodniej granicy.Wcześniej zrobili to m.in. Sean Penn, Mila Kunis i Ashton Kutcher czy Angelina Jolie.



*Zdjęcie główne: Twitter/UNHCR



Disney+ zadebiutował w Polsce. Tutaj kupisz go najtaniej.