Chłopaki wrócili na Amazon Prime Video z 3. sezonem. Są jeszcze bardziej zdeterminowani niż dotychczas, a do tego znaleźli sposób, aby wyrównać swoje szanse w walce z supkami. Najnowsza odsłona "The Boys" cieszy się aktualnie największą popularnością ze wszystkich tytułów dostępnych na platformie w Polsce. I to się szybko nie zmieni. Serwis jeszcze przez kilka tygodni będzie co piątek udostępniał nowe odcinki.



Serial dostępny na Amazon Prime Video.