W 2022 roku nikt nie ma już najmniejszych wątpliwości, że Tom Cruise jest gwarantem jakościowego kina akcji. Amerykański aktor słynie z wielkiego poświęcenia podczas prac nad swoimi rolami oraz wykonywania najniebezpieczniejszych i najbardziej szalonych popisów kaskaderskich. W trakcie nagrywania "Top Gun: Maverick" nie tylko sam nagrywał sceny w ekstremalnie trudnych warunkach, którym poddawani są piloci myśliwców, ale zadbał też o to, by jego młodsi koledzy byli równie dobrze wyszkoleni.



Ten autentyzm spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem widzów i krytyków. Co z kolei wywindowało "Top Gun: Maverick" na czoło najbardziej dochodowych filmów roku. Do pobicia został już tylko "Doktor Strange w multiwersum obłędu", ale w tym tempie prawdopodobnie stanie się to w ciągu następnych tygodni. Nie brak analityków, których zdaniem Tom Cruise ma szansę po raz pierwszy w karierze przekroczyć granicę miliarda dolarów.