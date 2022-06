Fani science fiction nie mają w ostatnich tygodniach swojego czasu. Najpierw HBO Max skasowało kilka produkcji tego typu, a teraz najnowszą ofiarą restrukturyzacji w Warner Bros. Discovery padł serial "Snowpiercer". Wielu z was może się w tym miejscu zapytać, co HBO Max i Warner Bros. Discovery mają do tej sprawy, bo przecież to Netflix pokazywał nowe odcinki futurystycznej serii.



Rzecz w tym, że największy serwis VOD po prostu wykupił prawa do międzynarodowej dystrybucji "Snowpiercer", a za powstanie serialu ogólnie odpowiadała stacja TNT. Należąca właśnie do Warnera, który w kwietniu przeszedł fuzję z Discovery i otrzymał zupełnie nowe kierownictwo. Na czele połączonych spółek stanął David Zaslav, po czym od razu ruszył z nową strategią oszczędności. Po głowie otrzymali od niego właściwie wszyscy: od HBO Max, przez The CW, aż po TNT i TBS. Dwóm ostatnim kanałom odebrano nawet prawo do produkowania jakichkolwiek fabularnych seriali.