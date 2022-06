Co oglądać na HBO Max? Nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Biblioteka platformy powiększa się z każdym dniem. Jeden serial, taki jak "Barry", kończy 3. sezon, a za chwilę w serwisie pojawia się coś pokroju "Primal". Opowieść o przyjaźni człowieka z dinozaurem chwyci was za serce, swoim brutalnym prymitywizmem. Ta animacja dla dorosłych sprawi wam tyle samo (o ile nie więcej) radochy niż zmierzający do usługi "Venom 2: Carnage".