Sara James podbiła amerykański "Mam talent!", a teraz wystąpi w Polsce

Sara James idzie jak burza. Najpierw wygrała "The Voice Kids", później reprezentowała Polskę w 19. Konkursie Eurowizji dla Dzieci (drugie miejsce), a ostatnio została nagrodzona owacjami na stojąco przez jurorów amerykańskiego "Mam talent!" (co więcej, Simon Cowell nacisnął złoty przycisk, co oznacza, że piosenkarka automatycznie przeszła do dalszej części programu), wzbudzając przy okazji zachwyt mediów na całym świecie. Teraz rosnąca liczba fanów urodzonej w Słubicach czternastolatki wyczekuje jej kolejnego występu w Polsce. Na szczęście nie będą musieli czekać długo.