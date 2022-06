Ma świetny pomysł współdzielenie kont w serwisach VOD. Oby Netflix go posłuchał

Marc Randolph to współzałożyciel platformy Netflix i jej pierwszy szef. Rozstał się z firmą już jakiś czas temu, ale wciąż ma kilka rad dla jej obecnych włodarzy. Jedna z nich dotyczy nadchodzącej wojny z współdzieleniem kont przez użytkowników. Zdaniem Randolpha można to przeprowadzić z sensem i bez antagonizowania klientów. I wiecie co? Ma rację.