W psychologii funkcjonuje coś, co nazywane jest efektem Marthy Mitchell. Mówi on o tym, że specjaliści od zdrowia psychicznego słuchając swoich pacjentów, biorą ich słowa za urojenia, a potem okazuje się, że to, co zostało wzięte za chorobę, zdarzyło się naprawdę. Nowa produkcja Netfliksa, czyli właśnie „Efekt Marthy Mitchell” opowiada o kobiecie, która została wplątana w aferę Watergate i próbowała mówić o niej… prawdę. Za co próbowano ją brutalnie zdyskredytować. Serial dokumentalny opowie właśnie o tej walce o prawdę.