Coming out? I tak wsztscy wiedzą…



Wyleź już z tej szafy, bo to się śmieszne robi.



Queerbiting - wersja Polska.



Facet jest na stówę niehetero, ale z obawy o kosę z TVP i kontrakty się nie wyoutuje. To jest cyrk po prostu.



Trochę się wyoutuję, spróbuję, albo nie, albo nie.



No proszę, szybko go uciszyli.



Ach. Czyli być queerem, osobą LGBTQIA+, teraz można być w ramach projektu artystycznego. Sorry panie Michał Szpak, to jest fałszywe. Oszustwo. Na zachodzie standardem jest, że osoby LGBT+ w filmach grają osoby LGBT+. A w Polsce jednym z czołowych artystów "LGBT+" jest osoba heteronormatywna. Żałosne.



Do wszystkich piszących, że to queerbaiting: nie, to po prostu tchórzostwo i koniunkturalizm. On jest niehetero, może też niecis, ale nie powie o tym z obawy o kontrakty.



Farsa totalna. Czyli nie wychodzi z szafy tylko komercyjny projekt za kasę… Jest queerowy jak mu zapłacą? WYKORZYSTYWANIE MIESIĄCA DUMY DO KOMERCYJNEJ AKCJI ZA POMOCĄ GWIAZDORA, KTÓRY CIĄGLE NIE JEST DUMNY, ALE JAK MU zapłacą, TO MOŻE BYĆ… przecież to jest obrażanie tych, którzy coming out dokonali…



Czyli robi hajs podpinając się pod ruch. Kiepskie.